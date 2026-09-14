Kaçakçılığa geçit yok! İpsala ve Hamzabeyli’de 174 kiloluk uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Edirne'deki İpsala ve Hamzabeyli Gümrük Kapıları'nda iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir aracı risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında şüpheli değerlendirerek X-Ray tarama sistemine sevk etti.

Hassas burunlu narkotik dedektör köpekleri BETA ve AXEL'in de katıldığı detaylı aramada, köpeklerin aracın belirli bir bölümüne tepki vermesi üzerine kontroller bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Yapılan aramada, aracın çekici kabininde 132 adet vakumlanmış poşet içerisinde toplam 147 kilo 85 gram skunk esrar ele geçirildi.