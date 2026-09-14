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Giriş Tarihi: 14.09.2026 09:30

Kaçakçılığa geçit yok! İpsala ve Hamzabeyli'de 174 kiloluk uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Edirne'deki İpsala ve Hamzabeyli Gümrük Kapıları'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 147 kilo 85 gram skunk esrar ile 27 kilo 180 gram kokain ele geçirildi. İşte detaylar...

Kaçakçılığa geçit yok! İpsala ve Hamzabeyli’de 174 kiloluk uyuşturucu yakalandı
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Edirne'deki İpsala ve Hamzabeyli Gümrük Kapıları'nda iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir aracı risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında şüpheli değerlendirerek X-Ray tarama sistemine sevk etti.

Hassas burunlu narkotik dedektör köpekleri BETA ve AXEL'in de katıldığı detaylı aramada, köpeklerin aracın belirli bir bölümüne tepki vermesi üzerine kontroller bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Yapılan aramada, aracın çekici kabininde 132 adet vakumlanmış poşet içerisinde toplam 147 kilo 85 gram skunk esrar ele geçirildi.

HAMZABEYLİ'DE 27 KİLO KOKAİN YAKALANDI

Edirne Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen diğer operasyonda ise Türkiye'ye giriş yapmak üzere Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen bir TIR aracı şüpheli değerlendirilerek X-Ray tarama sistemine sevk edildi.

Narkotik dedektör köpeği ANTİ'nin aracın belirli bir bölümüne tepki vermesi üzerine arama bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Gerçekleştirilen detaylı aramada, streç poşetlere sarılmış 24 paket içerisinde 27 kilo 180 gram kokain ele geçirildi.

İKİ OPERASYONDA TOPLAM 174 KİLODAN FAZLA UYUŞTURUCU

İpsala ve Hamzabeyli Gümrük Kapıları'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyon sonucunda toplam 147 kilo 85 gram skunk esrar ve 27 kilo 180 gram kokain cinsi uyuşturucu maddeye el konuldu.

Operasyonlara ilişkin soruşturmaların İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, toplum sağlığını ve özellikle gençleri tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Bakanlık açıklamasında, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla uyuşturucu kaçakçılığına geçit vermediği vurgulandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#EDİRNE #UYUŞTURUCU

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Kaçakçılığa geçit yok! İpsala ve Hamzabeyli'de 174 kiloluk uyuşturucu yakalandı
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