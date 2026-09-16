KADEM’den Türkiye’nin üreten kadınlarına destek

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), başlattığı KooPro projesiyle destek verdiği Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın üretim kooperatifleriyle İstanbul'da bir araya geldi. KADEM'in Üsküdar'daki binasında gerçekleştirilen etkinliğe Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı ile KooPro projesi kapsamında destek verilen Türkiye'nin farklı illerinden gelen kadın üretim kooperatiflerinin başkanları ve temsilcileri katıldı.

1.2 MİLYON TL DESTEK

KADEM Yönetim Kurucu Başkanı Canan Sarı, "KooPro ile kooperatiflerin yalnızca ürünlerin değil, iş yapma kapasitelerini de güçlendirerek bir ekosistem oluşturmaya hedefledik. Elbette bu dayanışmanın somut bir karşılığının olması, kooperatiflerimizin büyüme yolculuğunda ihtiyaç duyduğu kaynaklara ulaşabilmesi de çok önemli. Bu kapsamda bugün 8 kooperatifimize toplamda 1 milyon 200 bin TL kıymet desteği takdim edeceğiz" dedi. Programda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, "KADEM ile başlattığımız KADEM kooperatif projesi 2 yıldır başarıyla ilerledi. Bu pilot projenin ilki bugün tamamlanıyor. Biz ikincisine de hazırız" diye konuştu.

71 KADINLA ÜRETİM

Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAK) ile 71 kadın ortakla birlikte ilçede 2017 yılından bu yana hediyelik eşya üretimi yaptıklarını anlatan KADEM'in KooPro projesinden ekipman desteği alan Şerife Atınç, "Amacımız Kuşadası'na özgü hediyelik eşya üretmekti. Şu an 71 kadın ortakla birlikte üretim yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör