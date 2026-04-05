Kademeli doğalgaz dönemi başladı

Doğalgazda kademeli ödeme dönemi başladı. Kademe-1 ve kademe-2 olmak üzere iki farklı fiyat belirlendi. İbadethane, cemevi, Kuran kursları ile şehit aileleri ve gaziler kademe uygulamasından muaf olacak. Yalnızca kademeyi aşan kısım değil, tüm tüketim yüksekten faturalandırılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrikte olduğu gibi doğalgazda da kademeli sisteme geçilmesini kararlaştırdı. İllere ve aylara göre farklı oranlarda belirlenen kademeyi aşanlar artık tükettikleri doğalgazın gerçek maliyetini ödeyecek. Enerji Bakanlığı, doğalgazda kademe uygulamasını 4 Nisan itibariyle başlattı, faturalara önümüzdeki ay yansımaya başlayacak. Türkiye'de 21.8 milyon doğal gaz abonesi bulunurken, kademe düzenlemesinden yaklaşık 2.8 milyon abone etkilenecek. 19 milyon abone ise desteklenmeye devam edecek.
VİLLADA OTURANLAR ETKİLENECEK
Faturadan etkilenecek kesimlerin yalnızca evleri geniş bir metrekareye sahip villa tipi yapılarda oturanlar olması bekleniyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) kademeli fiyat uygulamasının esaslarını yayınlarken, buna göre illerin aylık tüketim ortalamalarının yüzde 75 fazlasını tüketenler kademeye takılacak. Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki farklı fiyat belirlenirken, her il ve ay için ortalama tüketim miktarları da yayınlandı. Kademe-1 olan normal tüketime sahip haneler için doğalgaz metreküp fiyatı 10.62 TL, kademeye takılanlar için Kademe-2 fiyatı 18 TL, şehit aileleri ve gaziler için kademesiz desteklemeli metreküp fiyatı 5.31 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlara ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli (SKB) eklenerek ise faturalara yansıyacak metreküp fiyatları netleşiyor. Yani Kademe-1'de tüketim yapanlar doğalgazın metreküpüne 16.23 TL, Kademe-2'de tüketim yapanlar ise 26.13 TL ödeme yapacak. SKB illere göre ufak çapta değişiklik gösterebiliyor. Nisan ayında illere göre kademe ortalamaları İstanbul'da 192.55 metreküp, Ankara'da 180.69, İzmir'de 157.59, Antalya'da 124.95, Diyarbakır'da 207.76, Erzurum'da 262.97, Hakkari'de 292.32, Kars'ta 273.26, Rize'de 237.84 metreküp olarak belirlendi. Kademeye takılanlar ortalamanın üzerinde kalan kısım için değil tüm tüketimleri için yüksekten faturalandırılacak. Yani İstanbul'da Nisan genelinde diyelim ki vatandaş 200 metreküp tüketerek 192.55'lik ortalamayı aşarsa, burada 200 metreküpün tamamı için yüksekten faturalandırılacak. Vatandaşın tekrar devlet desteğinden yararlanabilmesi için takip eden ayda doğalgaz tüketimini limitin altına düşürmesi yeterli olacak.
KİMLER MUAF OLACAK?
İbadethane, cemevi, kuran kursları ile şehit aileleri ve gaziler kademe uygulamasından muaf olacak. Sanayi kuruluşları ve ticarethaneler kapsam dışında tutulurken, ekmek üreticileri ise Kademe-1 tarifesinden yararlandırılacak.
MERKEZİ SİSTEM DETAYI
Merkezi sistem aboneliklerinde ise hane başına tüketim miktarı, merkezi sistem abonesinin toplam tüketim miktarının merkezi sistemde bulunan toplam hane sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacak. Yani merkezi sistem kullananlarda bir başka hanenin yüksek tüketimi diğer hanelerin de kademe üstünde kalmasına neden olabilecek.
AİLE BAKANLIĞI'NA BAŞVURU YOLU AÇIK
Öte yandan özellikle köy ve kırsallarda sıklıkla rastlanan, iki katlı gecekondu tipi farklı bağımsız birimde yaşayan ancak tek doğal gaz sayacı kullanan haneler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak doğal gaz desteğinden yararlanmaya devam etmek isteyebilecek. Bu kişiler E-Devlet'te yer alan Aile Bakanlığına ait "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sekmesinden başvuruda bulunabilecek.
DOĞALGAZDA TASARRUF TÜYOLARI
Yeni kademeli sisteme takılmak istemeyen vatandaşların doğalgaz tasarrufunda bulunmaları önem taşıyor. Çok basit uygulamalarla tüketimi yüzde 15-20 düşürmek mümkün olurken, öncelikle kombilerin ve tesisatın bakımı belli periyotlarda yetkili firmalara yaptırılmalı. Evdeki sıcak havanın dışarıya çıkması ve dışarıdaki soğuk havanın da eve girmesi önlenmeli. Camlar ısı yalıtımlı muadilleri ile değiştirilmeli, binalara mantolama yapılmalı. Ayrıca peteklerin önleri ve üstleri kapatılmamalı. Gündüz güneş vuran odalardaki perdeler açık tutulmalı. Kombiler gün içerisinde kapatılmamalı.