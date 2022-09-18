Kadın girişimci İŞKUR hibe desteği ile kendi işyerini açtı

Çaycuma İlçesinde yaşayan Döndü Eker, "Çaycuma Çereze Koşuyor'' isimli projesi ile İŞKUR'un Engelli kendi işini kurma hibe desteği projesine başvurdu.

Projesi Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarını kullanmaya yetkili komisyona dair yönetmelik kapsamında yetkili komisyonun 2022/1 sayılı kararı ile uygun bulunarak kişiye 5 bin TL kuruluş işlemleri, 15 bin TL İşletme gideri ve 45 bin TL Demirbaş desteği olmak üzere toplam 65 bin TL kaynak tahsis edildi.

Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Okan Şentürk ve İşgücü Yetiştirme Servisi Personelleri Çaycuma İlçesinde yapılan açılış törenine katıldı.

Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Okan Şentürk yaptığı açıklamada, "Yılda iki kere kurumumuz tarafından Haziran ve Ekim aylarında eski hükümlü ve engelli hibe projesi kapsamında Çaycuma İlçesinde yaşayan Döndü Eker, 65 bin TL Hibe alarak işyerini açtı. Haziran 2022 yılında başvuru yapan kadın girişimci kurumumuz tarafından onay alınarak kuruyemişçi işyerini açtı" dedi.