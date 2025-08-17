Kadın girişimcilere 339 milyon TL destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Girişimci Destek Programı ile 2024-2025 döneminde 8 bin 974 kadın girişimciye toplam 339 milyon lira kaynak aktarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen reformlarla kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki rolüne ilişkin 2024-2025 döneminde olmak üzere 8 bin 500'den fazla kadın iş gücüne katıldı. Aynı zamanda kadın girişimcilere toplam 339 milyon lira destek sağlandı. KOSGEB'in Girişimci Destek Programı ile kadınlara ekstra avantajlar sağlanmasıyla 2024'te destek üst limiti 375 bin liradan 2 milyon liraya çıkarılarak önemli bir adım atıldı. Ayrıca işini kuran kadın girişimcilere iş kurma desteğinde 10 bin lira, iş geliştirme desteğinde ise 150 bin lira ek limit veriliyor. 2012'den bu yana 75 bini aşkın kadın girişimciye toplam 2,34 milyar lira hibe desteği sağlandı. Sadece 2024- 2025 döneminde ise 8 bin 974 kadın girişimciye toplam 339 milyon lira kaynak aktarıldı.

KÜRESEL YARIŞTA ÖNDE

TÜBİTAK'ın BiGG ve BiGG Yatırım programlarında kadın girişimci oranı 2025'te yüzde 26'ya çıkarak dünya ortalaması olan yüzde 20'nin üzerine çıktı. 2024'te yatırım alan kadın girişimcilerin yüzde 59'u TÜBİTAK BiGG Fonu'ndan yararlandı. UNIDO iş birliğiyle yürütülen GCIP Türkiye 2023'te kadın girişimciler, Viyana'da düzenlenen 'Temiz Teknoloji Günleri'nde dünya 3'üncülüğü elde etti.