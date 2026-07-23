Kadın girişimcilere destek yağıyor

E-ticarete adım atmak isteyen kadın girişimciler için KOSGEB'den kamu bankalarına, Ticaret Bakanlığı'ndan kalkınma ajanslarına kadar çok sayıda destek programı bulunuyor. "E-ticarete nasıl başlarım, nereden sermaye bulurum?" sorularına yanıt arayan kadın girişimciler için çok sayıda kamu desteği bulunuyor. Türkiye'de kadın girişimcileri desteklemek amacıyla KOSGEB, Ticaret Bakanlığı, kamu bankaları ve çeşitli kalkınma ajansları gibi birçok kurum tarafından çok sayıda teşvik programı yürütülürken, desteklerden yararlanma oranları potansiyelin çok çok altında. Kadın girişimciler için en önemli destek mekanizmalarının başında KOSGEB geliyor. Kurumun Girişimci Destek Programı kapsamında kadın girişimcilere ek destek avantajları sağlanıyor. Kadın girişimciler, iş kurma ve iş geliştirme aşamalarında pozitif ayrımcılık kapsamında ilave desteklerden yararlanabiliyor. Kadın ve genç girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Kredi Finansman Desteği kapsamında 1 milyon TL'ye kadar işletme sermayesi desteği sunuluyor. İş geliştirme desteği kapsamında ise girişimcilere 1.5 milyon TL'ye kadar geri ödemeli destek sunuluyor. Kadın girişimci olması halinde ise üst limite 150 bin TL daha ekleniyor. İşletmelerin personel, makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve hizmet alımı (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet hakları) giderleri karşılanıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör