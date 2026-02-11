TARIM ve gıda ihracatında kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık artarak devam ediyor. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), son dört yıldır hem kadın girişimcileri hem de ihracata ilk adımı atmak isteyen KOBİ'leri merkeze alan destek programlarıyla sektörde ezber bozuyor. İHBİR Başkanı Kazım Taycı, bu yaklaşımın yalnızca sosyal bir duruş değil, aynı zamanda Türkiye ihracatının tabana yayılması için stratejik bir zorunluluk olduğuna dikkat çekiyor. Göreve başladıkları 2022'de çarpıcı bir tabloyla karşılaştıklarını anlatan Taycı'ya göre, toplam ihracatın yüzde 90'ı firmaların yüzde 10'u tarafından gerçekleştiriliyordu. Bu dengesizlik, birliğin rotasını büyük firmalardan çok küçük işletmelere ve kadın girişimcilere çevirmesine neden oldu. Taycı, "Bir paletlik ihracat bile kadın girişimcilerin dünyaya bakışını değiştiriyor. Hesaplarına giren ilk euro ve dolardan sonra bu yolculuğu bırakmıyorlar" diyor.

HEDEF 9 MİLYAR

Sektörün küresel ölçekte hızla büyüdüğüne dikkat çeken İHBİR Başkanı Kazım Taycı, halen 3 milyar dolar seviyesinde olan çikolatalı, şekerli ve kakaolu mamuller ihracatını, ikinci başkanlık döneminde 9 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.