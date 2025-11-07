Kadın istihdamına turizm dopingi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) arasında yeni bir iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da katıldı. Proje ile turizm sektöründe kadın istihdamının artırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda TÜRSAB Akademi bünyesinde eğitimler verilecek, mezun olanlara iş imkânı sağlanacak. Bu işbirliğini, turizm sektöründeki kadınların, kız çocuklarının varlığını ve gücünü artıran stratejik adım olarak gördüklerini kaydeden Göktaş, "TÜRSAB Akademi bünyesinde, kız öğrenciler ve kadınlara yönelik eğitimler ve mentörlük programları düzenleyeceğiz. Bu gençlerimizin, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinde staj ve istihdam fırsatlarına erişmelerini sağlayacağız. Ayrıca, bu gençlerimizin istihdam edilmesi halinde işverenin sosyal güvenlik primlerinin 5 yıl süreyle devletimiz tarafından karşılanacağını belirtmek isterim" dedi. Bağlıkaya da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin 53 yıldır Türk turizmine hizmet eden, Türkiye'ye gelen turist sayısını artırmak için çalışan bir meslek örgütü olduğunu söyledi.