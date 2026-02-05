KAGİDER’in 5 Yıllık Sosyal Etki Karnesi: Yapılan Her 1 TL’lik Yatırım, Topluma 4,80 TL Değer Kattı

Türkiye'de kadın girişimciliğini desteklemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), 2020-2025 dönemini kapsayan faaliyetlerinin sosyal etkisini ölçümlediği "Yatırımın Sosyal Getirisi Etki ve Kalitatif Araştırma Raporu" sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Dünyada en yaygın kullanılan etki analizi çerçevesi olan Yatırımın Sosyal Getirisi yöntemiyle hazırlanan araştırma sonuçlarına göre, KAGİDER'in 2020–2025 dönemindeki projelerinde yapılan her 1 TL'lik yatırım, paydaşlar için 4,80 TL değerinde sosyal fayda oluşturdu.

"KAGİDER'İN ÇARPAN ETKİSİ ARTARAK DEVAM EDECEK"

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, KAGİDER ile bugüne kadar yol arkadaşlığı yapan tüm paydaşlarına teşekkür ederek toplumsal fayda sağlamayı birlikte başardıklarını söyledi. Gerçekleştirdikleri araştırma raporunun geleceğe ışık tuttuğunu belirten Bezircioğlu, "Bu rapor, sadece geçmişimizin bir özeti değil, geleceğimizin de pusulasıdır. Yatırımın Sosyal Getirisi oranımızın 1:4,80 çıkması, toplumsal fayda üretme kapasitemizin ne kadar yüksek olduğunu kanıtlarken; kadınların hayatındaki o 'cesaret' ve 'aidiyet' duygusunu görmek bizler için en büyük başarı ödülüdür. Çarpan etkimizi Anadolu'nun her köşesine yayarak büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

GELECEĞE DÖNÜK KAPSAYICI YOL HARİTASI

Araştırmanın ortaya koyduğu bulgular doğrultusunda KAGİDER'in gelecek dönem stratejik önceliklerini değerlendiren Bezircioğlu, çalışmanın yalnızca etkiyi ölçen bir analiz değil, aynı zamanda derneğin güçlü yönleriyle birlikte gelişim alanlarını da bütüncül ve samimi bir biçimde ortaya koyan stratejik bir yol haritası sunduğunu ifade etti. Raporla birlikte gelecek yol haritasını da şekillendireceklerini belirten Esra Bezircioğlu, şöyle konuştu: "Dernek olarak, önümüzdeki dönemde Anadolu odaklı kapsayıcı stratejilere ağırlık vermeyi, kurumsal hafızayı dijital bir kütüphane aracılığıyla arşivleyerek bilginin sürdürülebilirliğini sağlamayı, farklı iş alanlarında kadın girişimciliğine alan açmayı ve teknoloji-yapay zeka odaklı içeriklerle kadınları güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda kamu/özel sektör iştiraklere ve tüm paydaşlara kapımız açıktır."

ANADOLU ODAKLI, SÜREKLİLİK ESASLI GELECEK VİZYONU

Araştırma sonuçlarının KAGİDER'in gelecek döneme ilişkin stratejik yönelimini de net biçimde şekillendirdiğini belirten Bezircioğlu, daha kapsayıcı bir iletişim dilini merkeze alacaklarını, Anadolu odaklı stratejileri derinleştireceklerini ve mikro topluluklar üzerinden etkileşimi süreklilik kazanacak şekilde yapılandıracaklarını söyledi. Düzenli geri bildirim ve takip mekanizmalarıyla projelerin sahadaki etkisini daha yakından izlemeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kurumsal hafızanın korunması, bilginin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve stratejik yetenek yönetiminin önümüzdeki dönemin temel yapı taşları arasında yer aldığını vurgulayan Bezircioğlu, bu sistematik yaklaşımın KAGİDER'in mevcut etki alanını genişletirken kadınların güçlenmesine yönelik daha kalıcı, yaygın ve ölçülebilir bir dönüşüm yaratacağını söyledi.

KADINLARIN HAYATINDA "KALICI DEĞİŞİM"

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Gülin Yücel araştırma raporunun ayrıntıları basın mensuplarıyla paylaştı. Raporda, KAGİDER'in yarattığı etkinin sadece ekonomik verilerle sınırlı kalmadığını belirten Gülin Yücel, KAGİDER Etkisi'nin paydaşların hayatında üç ana başlıkta derinleştiğini söyledi:

• Profesyonel Değişim: Kadın girişimciler iş süreçlerini daha bilinçli yönetmeye ve stratejik düşünmeye başladı; KAGİDER'den alınan destek ve eğitimler girişimciler için bir "onay ve güven kaynağı" haline geldi.

• Sosyal Değişim: Benzer süreçlerden geçen kadınlarla kurulan temas, girişimcilikte sıklıkla hissedilen yalnızlık hissini azalttı. KAGİDER ile ilişkili olmak, hem bireysel hem kurumsal düzeyde prestij ve itibar artışı sağladı.

• Duygusal Değişim: Derneğin dokunduğu kadınlarda özgüven ve cesaret artarken, "ben de yapabilirim" inancı en belirgin dönüşüm olarak öne çıktı.

Genç Kadınlardan Şirketlere Geniş Etki Ağı

Gülin Yücel araştırmanın, KAGİDER'in farklı paydaş grupları üzerindeki özgün etkilerini de kanıtladığını aktardı:

• Genç Kadınlar: "Geleceğin Kadın Liderleri" (GKL) gibi projelerle gençlerde "Sen yeterlisin" farkındalığı oluşturuldu ve iş dünyasına dair özgüven kazandırıldı.

• Girişimci Kadınlar: Özellikle Anadolu'dan katılan kadınlarda vizyon genişlemesi ve işlerini büyütme motivasyonu sağlandı.

• Kurumsal Partnerler: Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikası alan şirketlerde toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamaları görünürlük kazanırken, kurum içi kültürün dönüşmesine katkı sağlandı.

GÜÇLÜ MARKA ALGISI, GELİŞEN KAPSAYICILIK ALANLARI

Araştırmanın, KAGİDER'in dışarıdan bakıldığında güçlü, profesyonel ve yüksek itibara sahip bir sivil toplum markası olarak algılandığını ortaya koyduğunu belirten KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Gülin Yücel dernekle temas kuran paydaşlar açısından ise samimi, destekleyici ve güven veren bir topluluk deneyimi sunduğunu söyledi.

İlk başta 'ben nasıl KAGİDER'in parçası olabilirim' çekincesinin, KAGİDER projelerine dahil olundukça hızla değiştiğini; güçlü bir aidiyet, destek ve dayanışma duygusunun öne çıktığını ve katılımcıların süreç boyunca son derece olumlu deneyimler yaşadığını vurguladı. Bu tespitlerin, erişilebilirlik, kapsayıcılık ve proje sürekliliği alanlarında önemli bir gelişim potansiyeline işaret ettiğini ifade etti.

KURUMSAL GÜÇ, DİJİTAL HAFIZA VE ETKİYİ BÜYÜTME ALANLARI

Proje ve insan kaynağı yönetimine ilişkin değerlendirmelerin, KAGİDER'in güçlü bir içerik üretim kapasitesine, profesyonel bir ekibe ve geniş bir gönüllü ile mezun ağına sahip olduğunu ortaya koyduğunu belirten Yücel, etkiyi daha da derinleştirmek için yapısal alanlarda çalışmaya devam edeceklerini iletti.

Bu kapsamda kurumsal hafızanın dijitalleştirilmesi, bir "KAGİDER Kütüphanesi" oluşturulması, stratejik bir "Yetenek Havuzu" kurulması, paydaş segmentasyonunun güçlendirilmesi ve mezunlarla ilişkilerin daha sistematik biçimde sürdürülmesinin, KAGİDER'in çarpan etkisini artıracak önemli adımlar arasında yer aldığını vurguladı.

