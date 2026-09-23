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Haberler Ekonomi Haberleri Kahraman madenciler sahaya indi! Çok riskli madenlere yılda en az 4 denetim
Giriş Tarihi: 23.09.2026 10:26

Kahraman madenciler sahaya indi! Çok riskli madenlere yılda en az 4 denetim

Madencilik sektörünün kaza ve afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek, ekipler arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve iş güvenliği kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen 4. Maden Kurtarma Yarışması Rize’de başladı.

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Kahraman madenciler sahaya indi! Çok riskli madenlere yılda en az 4 denetim
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Türkiye Madenciler Derneği (TMD) organizasyonuyla, Çayeli Bakır İşletmeleri ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmada Türkiye'nin önde gelen 13 maden şirketinin arama-kurtarma takımları dört gün boyunca altı farklı kategoride mücadele edecek.

Takımlar "yeraltı", "yangın", "deprem", "kimyasala müdahale", "araç kazası" ve "takım yetkinliği" etaplarında gerçek kaza ve afetlere benzer senaryolarda yeteneklerini gösterecek. Yeraltı ve deprem modülleri Çayeli Bakır maden sahasında yapılırken yangın, kimyasala müdahale, araç kazası ve takım yetkinliği etapları bu yıl ilk kez maden sahalarının dışına çıkarılarak Rize şehir merkezinde ve halka açık gerçekleştirildi.

"YERİN ALTINDA REKABET BİTER"

Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, madencilikte başarının yalnızca üretim miktarı ve çıkarılan cevherle ölçülemeyeceğini söyledi. İnsan ve çevreyi koruyan güvenli üretimin önemine işaret eden Tancan, "Asıl başarı; insanımızı koruyarak, çevremize duyarlı olarak, teknolojiyi, dijitalleşmeyi ve yapay zekâyı etkin kullanarak güvenli çalışma kültürünü her aşamada güçlendirerek üretim yapabilmektir" dedi. "Yerin altında rekabet biter; yerin altında sadece omuz omuza mücadele, mutlak bir güven ve kardeşlik başlar" ifadelerini kullanan Tancan, bakanlığın madencilikte iki kırmızı çizgisinin iş sağlığı- güvenliği ile çevre olduğunu söyledi. Tancan, maden sahalarının risk durumlarına göre denetlendiğini kaydetti. Buna göre az riskli madenler yılda en az bir, riskli madenler en az iki, çok riskli madenler ise yılda en az dört kez denetleniyor. Denetim mekanizmalarının yalnızca cezalandırıcı değil, yol gösterici ve eğitici bir araç olarak da kullanılıyor.

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MADENCİLİKTE DÜNYA STANDARDI HEDEFİ

TMD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz da sektörün yalnızca üretimle değil, çevre ve insan odaklı standartlarla değerlendirilmesini istediklerini söyledi. Sorumlu Madencilik İnisiyatifi'nin su, hava, toprak, yöre halkıyla ilişkiler ve finansal şeffaflık gibi birçok alanı kapsadığını belirten Yılmaz, "Her madenciyi artık pozitif bir tanımlamayla ödüllendirmek istiyoruz. Sorumlu Madencilik İnisiyatifi, bu alanlarda olabildiğince dünya standartlarında madencilik yapılmasını sağlamak üzere yola çıktığımız bir inisiyatif" dedi.

Uluslararası uygulamaları Türkiye'nin şartlarına uyarlamak için iş birliklerine gittiklerini ifade eden Yılmaz, Kanada Madenciler Derneği ile 2025 yılında protokol imzaladıklarını söyledi. Yılmaz, dünyada yaklaşık 14 ülkede uygulanan standardın Türkiye'de de hayata geçirildiğini belirterek TMD olarak sürecin sorumluluğunu üstlendiklerini ifade etti.

TMD'nin Uluslararası Maden Kurtarma Birliği üyesi olduğunu belirten Yılmaz, bu yıl Azerbaycan, Yunanistan, Güney Afrika ve Zambiya'dan gözlemcilerin yarışmayı takip ettiğini söyledi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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Kahraman madenciler sahaya indi! Çok riskli madenlere yılda en az 4 denetim
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