Kahraman madenciler sahaya indi! Çok riskli madenlere yılda en az 4 denetim

"YERİN ALTINDA REKABET BİTER"

Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, madencilikte başarının yalnızca üretim miktarı ve çıkarılan cevherle ölçülemeyeceğini söyledi. İnsan ve çevreyi koruyan güvenli üretimin önemine işaret eden Tancan, "Asıl başarı; insanımızı koruyarak, çevremize duyarlı olarak, teknolojiyi, dijitalleşmeyi ve yapay zekâyı etkin kullanarak güvenli çalışma kültürünü her aşamada güçlendirerek üretim yapabilmektir" dedi. "Yerin altında rekabet biter; yerin altında sadece omuz omuza mücadele, mutlak bir güven ve kardeşlik başlar" ifadelerini kullanan Tancan, bakanlığın madencilikte iki kırmızı çizgisinin iş sağlığı- güvenliği ile çevre olduğunu söyledi. Tancan, maden sahalarının risk durumlarına göre denetlendiğini kaydetti. Buna göre az riskli madenler yılda en az bir, riskli madenler en az iki, çok riskli madenler ise yılda en az dört kez denetleniyor. Denetim mekanizmalarının yalnızca cezalandırıcı değil, yol gösterici ve eğitici bir araç olarak da kullanılıyor.