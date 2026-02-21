Kahramanmaraş’a Kahramankazan modeli

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 21.02.2026

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Kahramankazan'daki yatırımlarının benzerlerini Kahramanmaraş'ta hayata geçireceklerini belirterek, "TUSAŞ ile birlikte Kahramanmaraş'ın kanatlanacağını ve daha güzel işler yapacağını hep birlikte göreceğiz" dedi. Demiroğlu, Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi KM TUSAŞ Fabrikası'nın inşaat alanındaki incelemelerinin ardından, bölgede yürütülen çalışmaları çok önemsediklerini ifade etti. 6 Şubat depremlerinden sonra Kahramanmaraş'a yatırımlar yapmak ve bunları zamanla büyütme kararı aldıklarını hatırlatan Demiroğlu, "Türkoğlu'na bir tesis kurduk, çalışmaya ve üretmeye başladı ama bu Maraş için küçük bir yatırım olur diye düşündük" diye konuştu.

