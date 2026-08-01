Kahramanmaraş’ta ‘Şehrin Ekonomisi’ konuşuldu

EKonominin nabzını, sanayinin ve ticaretin kalbi şehirlerde tutan A Haber, Şehrin Ekonomisi Buluşmaları'nın 11'incisini Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdi. Kahramanmaraş'ın önde gelen iş insanları ve protokolünün bir araya geldiği etkinlikte şehrin ekonomisi masaya yatırıldı. Etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramarmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan ve kentin önde gelen çok sayıda iş insanı katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan A Haber Yurt Haberler ve İstanbul Müdürü Abdulkerim Ulak, Kahramanmaraş'ın sanayi, tekstil, tarım ve gıda sektörlerindeki üretim gücüyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

GELECEĞE UMUT

6 Şubat depremlerinin ardından sergilenen dayanışma ve yeniden ayağa kalkma iradesinin kentin gücünü bir kez daha ortaya koyarak geleceğe umut olduğunu ifade eden Ulak, etkinlikte Kahramanmaraş'ın ekonomik geleceği, yatırım potansiyeli ve kalkınma vizyonunun masaya yatırılacağını söyledi. A Haber olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki üretim, yatırım ve başarı hikâyelerini kamuoyuna aktarmayı önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini dile getiren Ulak, güçlü Türkiye'nin güçlü şehirler, üretim ve istihdamla mümkün olacağını vurguladı. Ali ALTUNTAŞ-Osman Tuğrul Tuğ / SABAH