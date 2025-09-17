Kahve fiyatları tarihi zirveye hazırlanıyor

İklim krizden kaynaklanan kuraklık Brezilya'da kahve üretimini etkilerken ticaret zincirlerinde aksaklıklar yaşanma ihtimali kahve fiyatlarını rekor seviyelere taşımaya hazırlanıyor. New York'taki Intercontinental Exchange'de kahve vadeli işlem fiyatlarında yukarı yönlü hareketler devam ediyor.

TARİHİ ZİRVEYE YAKLAŞTI

Kahve zincirleri tarafından kullanılan Arabica kahve vadeli işlemleri 4,24 dolar/pound seviyesine kadar çıktı. Bu, yedi ayın zirvesi olarak ifade edilirken bir önceki tarihi zirve 4,29 dolardı.

ABD'DE KAHVE FİYATLARI YÜZDE 20 YÜKSELDİ

Öte yandan ABD'de sık tüketilen kahve gıda enflasyonunun önemli kalemlerinden biri. Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, ABD'deki marketlerde kavrulmuş kahve fiyatları Ağustos ayında bir önceki yıla göre yüzde 20,9 yükseldi.

Brezilya, Vietnam ve Kolombiya gibi kahve üretici ülkeler bir süredir kuraklıkla mücadele ederek kahve piyasasını ayakta tutmaya çalışıyor. Fiyatlardaki artışlarda Trump yönetiminin Temmuz sonunda Brezilya ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi uygulaması da etkili oldu.