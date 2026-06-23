Kahve fiyatlarında denge arayışı: Arz artışı ve hava koşulları emtia piyasasını şekillendiriyor

Brezilya ve Kolombiya gibi büyük üretici ülkelerde yeni hasat dönemine ilişkin verimliliğin yaklaşık %14 artacağı yönündeki beklentiler, küresel arz endişelerini bir miktar azaltıyor. Buna karşın lojistik maliyetlerdeki artış ve iklim risklerinin devam etmesi, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskıyı sınırlayarak risk priminin korunmasına neden oluyor.

REKOR ÜRETİM BEKLENTİSİ FİYATLARI BASKILIYOR

Dünyanın en büyük kahve üreticisi Brezilya'dan gelen olumlu üretim projeksiyonları, son dönemdeki fiyat yükselişlerinin önünde önemli bir denge unsuru oluşturuyor. Yeni sezonda toplam üretimin %14 artarak yaklaşık 66,7 milyon çuval ile rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. Üreticilerin artan fiyatlardan destek alarak yaptığı yatırımlar ve elverişli hava koşulları bu artışı desteklerken, Arabica kontratları 2,70 dolar seviyesine kadar gerilemiş durumda. Ancak hasat hızının önceki yıllardaki %43 seviyesinden %39'a düşmesi, kısa vadeli fiziksel piyasalarda dalgalanmayı canlı tutuyor.

ROBUSTA PİYASASINDA SIKIŞIKLIK VE LOJİSTİK BASKI

Arabica tarafında arz artışı fiyatları dengelerken, daha çok hazır kahve üretiminde kullanılan Robusta segmenti farklı bir tablo çiziyor. Vietnam'daki mevsimsel arz daralması nedeniyle Robusta fiyatları baskı altında kalmaya devam ediyor ve ton başına yaklaşık 3.500 dolar seviyesinde işlem görüyor. Küresel stokların düşük seviyelerde olması da fiyatların güçlü kalmasına neden oluyor. Ayrıca deniz taşımacılığındaki jeopolitik riskler, sigorta ve yakıt maliyetlerini artırarak üreticiler ve ithalatçılar üzerinde ek bir maliyet yükü oluşturuyor.

TÜKETİM TALEBİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Arz tarafındaki gelişmelere rağmen, özellikle Asya-Pasifik bölgesinde kahve tüketiminin istikrarlı şekilde artması fiyatlarda sert düşüşleri engelliyor. Büyük gıda şirketleri ise artan maliyetlerin bir kısmını tüketici fiyatlarına yansıtarak kârlılıklarını korumaya çalışıyor. Piyasa beklentileri, lojistik koşulların normalleşmesi ve Brezilya'dan gelen arzın hızına bağlı olarak kahve fiyatlarının kısa vadede belirli bir bantta yatay seyretmeye devam edebileceğini gösteriyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör