Kahveyi evde tüketmeyi seviyoruz

Philips markasıyla kahve makineleri kategorisinde 70 yıllık deneyime sahip olan Versuni'nin paylaştığı araştırmaya göre, Türkiye
'de kahve tüketiminin yüzde 70'i evlerde gerçekleşiyor. Tüketicilerin lezzet ve kalitenin yanı sıra hız, kolaylık ve kişiselleştirme beklentilerinin de güçlendiğini gösteren araştırmaya göre tüketicilerin kahve tercihlerini belirleyen en önemli unsur tat ve aroma olurken, lezzet beklentisi kahve deneyiminin merkezinde yer alıyor. Türklerin yüzde 80'i "iyi kahve ikram etmenin misafiri özel hissettirdiğini" belirtirken, yüzde 55'i kahveyi günün yorgunluğunu atma anıyla eşleştiriyor. Öte yandan Türkiye'deki evlerde artık farklı kahve türleri bir arada tüketiliyor.