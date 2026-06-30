Kakao fiyatlarında sert yükseliş: Fildişi sahili üretim endişesi piyasayı sürükledi

Kakao fiyatları, dünyanın en büyük üreticisi Fildişi Sahili'ne yönelik üretim kaygılarının güçlenmesiyle Londra ve New York vadeli işlem piyasalarında yükselişini sürdürdü.

ICE Londra kakao kontratı gün içinde yüzde 1,2 artışla ton başına 3.769 sterlin seviyesine çıkarken, piyasada aylık bazda yüzde 27,6'lık kazançla Kasım 2024'ten bu yana en güçlü performanslardan biri öne çıktı.

Fiyatlamada, Fildişi Sahili'nde 2026/27 sezonu üretiminin 2,2 milyon tondan 1,7–1,8 milyon ton bandına gerileyebileceğine yönelik beklentiler etkili oldu. Yoğun yağışların bazı bölgelerde taşkın ve hastalık riskini artırması da arz endişelerini güçlendirdi.

Piyasa kaynaklarına göre, aşırı yağışlar plantasyonlarda su baskınlarına yol açarken, bu durum hem ürün verimini hem de kaliteyi tehdit ediyor. Özellikle eylül–şubat dönemini kapsayan ana hasat sezonu, piyasa açısından kritik bir izleme alanı olarak öne çıkıyor.

New York kakao kontratları da Londra'yı takip etti. Fiyatlar yüzde 0,8 yükselerek ton başına 5.008 dolar seviyesine çıkarken, günlük artış eğilimi piyasalardaki alım iştahını destekledi.

Öte yandan şeker ve kahve piyasaları da yükseliş eğilimi gösterdi. Ham şeker kontratları yüzde 3,9'a yaklaşan artış kaydederken, arabica kahve fiyatı yüzde 1,1 yükselişle libre başına 2,80 dolar seviyesine çıktı.

Robusta kahve ve beyaz şeker fiyatlarında da sınırlı artışlar görülürken, tarımsal emtia piyasalarında genel olarak hava koşulları ve teslimat beklentileri fiyatlamada belirleyici oldu.

Kakao fiyatlarındaki güçlü yükseliş, tarımsal emtia sepetinde en dikkat çekici hareket olarak öne çıkarken, yatırımcıların odağının 2026/27 üretim sezonuna ilişkin risk sinyallerinde kalmaya devam ettiği değerlendiriliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör