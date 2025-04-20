Kalehan’ın temiz üretimi tescillendi

CengizHolding'in iştiraki Kalehan Enerji, karbon salımının azaltılması konusunda önemli bir adım attı. Şirketin Yukarı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), International Carbon Registry (ICR) tarafından yapılan validasyon sürecini tamamlayarak sisteme kaydını gerçekleştirdi. Yılda 1,5 TWh temiz enerji üreten santral, her yıl 835.000 tonun üzerinde karbon salımını engelliyor. Kalehan Enerji Genel Müdürü Gültekin Keleş, "Avrupa'da zorunlu olan karbon azaltımı uygulamaları ülkemizde halihazırda gönüllülük esasına dayanıyor. Biz, dünyadaki dönüşüme daha hızlı adapte olabilmek amacıyla Yukarı Kaleköy Barajı ve HES ile hibrit enerji santrali olan Aşağı Kaleköy Barajımıza ait HES ve güneş enerji santrallerimiz (GES) için ayrı ayrı başvurularımızı gerçekleştirdik. Yukarı Kaleköy Barajı ve HES için validasyon sürecini başarıyla tamamladık" dedi.