Kalkınma Yolu için 15 milyar $ yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru'yla ilgili bu yıl çalışmalara başlanacağını belirterek, "Kalkınma Yolu Koridoru'nu, Irak'la beraber hayata geçireceğiz" dedi. Türkiye'nin doğusunda ve batısında ticaret hareketinin yoğun olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Burada üç ana koridor var. Kuzey Koridoru, Güney Koridoru ve Orta Koridor. Türkiye, Orta Koridor üzerinde yer alıyor. Orta Koridor'u, Hazar Denizi geçişi hariç, Pekin'e kadar demir yoluyla tamamlayabiliyoruz. Pekin'den Londra'ya kadar bir yükü çok rahatlıkla ulaştırabiliyoruz. Burada, ayrıca, İran üzerinden Rusya'dan geçen Kuzey-Güney Koridoru hayata geçirilmeye çalışılıyor" dedi.Türkiye'nin doğu-batı koridorlarını besleyecek Kalkınma Yolu'nu kuracağını bildiren Uraloğlu, "Kalkınma Yolu Koridoru'nu, Irak'la beraber hayata geçireceğiz inşallah. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın da bu sürece dahil olacağı gözüküyor. Buradan Avrupa'nın her köşesine demir yoluyla gidebileceğiz ya da Türkiye'nin herhangi bir limanından tekrar denize aktarabileceğiz" dedi. Kalkınma Yolu'nun çok büyük bir proje olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, "Kalkınma Yolu'nda enerji ve ulaştırma sistemlerini düşündüğümüz zaman 15 milyar dolarlar civarında bir yatırım olacağını söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.Ermenistan'ın da söz konusu koridordaki 43 kilometrelik kesime müsaade edeceğini anlatan Uraloğlu, "Çünkü o da bu işten faydalanacak. En son aldığımız bilgiler bu yönde. Zengezur Koridoru'nda Azerbaycan kendi tarafını yapıyor. Ermenistan tarafının nasıl yapılacağıyla ilgili netleşme yok. Zengezur Koridoru'nda, bizim tarafa geldiğimizde Dilucu, Iğdır tarafıyla ilgili ihalemizi yaptık. Bu yıl mevsimle beraber çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.