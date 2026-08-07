Kalyon, BAE’yi hızlı trenle tanıştırıyor

Kalyon İnşaat, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Abu Dabi ile Dubai arasında inşa edilecek yüksek hızlı demiryolu projesinin Abu Dabi bölümünü üstlenen konsorsiyumda yer aldı. Projenin tamamlanmasıyla iki emirlik arasındaki seyahat süresinin yaklaşık 1.5 saatten 30 dakikaya düşmesi öngörülüyor. BAE'nin ulusal demiryolu ağının geliştiricisi ve işletmecisi Etihad Rail tarafından ihale edilen Abu Dabi-Dubai Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi'nde yapım çalışmalarına başlandı. Kalyon İnşaat'ın yanı sıra BAE merkezli National Projects and Construction (NPC) ve Trojan Tunneling ile Çin merkezli China State Construction Engineering Corporation'ın (CSCEC) yer aldığı konsorsiyum, hattın Abu Dabi bölümünün yapımını gerçekleştiriyor.

320 KİLOMETRE HIZ

Abu Dabi-Dubai hattı, Etihad Rail'in BAE genelinde yaklaşık 900 kilometrelik yolcu demiryolu ağı oluşturulmasını öngören 13 milyar dolarlık yatırım programının bir parçasını oluşturuyor. Toplam 150 kilometre uzunluğundaki hattın işletme hızının saatte 320 kilometreye ulaşması planlanıyor. BAE'de mevcut demiryolu hatlarında işletme hızı yaklaşık 200 kilometre seviyesinde bulunuyor. Yeni hat, tamamlandığında ülkenin ilk yüksek hızlı demiryolu hattı olacak.

97 KİLOMETRELİK HAT

Projenin Kalyon İnşaat'ın da yer aldığı konsorsiyum tarafından yürütülen Abu Dabi bölümünde yaklaşık 97 kilometrelik demiryolu hattı ile dört istasyon inşa edilecek. Güzergâhta ayrıca çift tüp olarak tasarlanan 11,2 kilometrelik tünel bulunacak.

2031 YILINDA TAMAMLANACAK

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, şirketin farklı ülkelerde gerçekleştirdiği altyapı projelerinden edindiği deneyimi BAE'deki projeye taşıyacağını belirtti. Kalyoncu, Abu Dabi-Dubai Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin uluslararası ortaklarla yürütüleceğini belirterek, projenin şirketin uluslararası faaliyetleri açısından önem taşıdığını ifade etti.