Kalyon Holding İslahiye’ye 3 bin kişilik konteyner kent kuruyor

Konteyner kentte ayrıca saatte bin ekmek üretebilecek kapasiteli bir de fırın hazır olacak. Kalyon Holding olarak konteyner kent için gerekli olan eşya ve malzemelerin temini amacıyla bir yardım kampanyası başlattık. Depremde zarar gören ve İGA'nın onarımını üstlendiği Hatay Havalimanı pistini 96 saat gibi kısa bir sürede hizmete hazır hale getirerek yardımların bölgeye ulaşmasında kritik öneme sahip bu havalimanına uçuşların yeniden başlayabilmesini sağladık. Tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra bölgeye yiyecek, içecek, yakacak, kıyafet, iş makineleri, hijyen, temizlik malzemeleri, ilaç, battaniye, uyku tulumu ve çadır gibi temel ihtiyaçların gönderimlerini de sağladık. Konteyner kent Pazartesi günü vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak" diye konuştu.