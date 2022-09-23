Kalyon-Kolin ortaklığından mühendislik başarısı





O açıdan burada sıfır hata toleransımız var ve sıfır iş kazası politikamız var" diyen Kalyoncu, şöyle devam etti: "Pandeminin yaşandığı dönem biz imalatlarımızı sürdürdüğümüz için dünyanın aslında emtia ve lojistik konusunda da sıkıntı yaşadığı bir dönemde biz projemizi durdurmadan 7/24 prensipleri uyarınca yapmaya devam ettik. En geç yıl sonunda teslim edeceğiz ve burada doğal gaz depolanmaya başlanacak."