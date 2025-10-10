Kalyon PV, TOPCONPlus teknolojili güneş panelini tanıttı

Kalyon PV, EIF 2025 Enerji Dönüşümü Fuarı'nda yeni ürünü G12R-TOPCONPlus-132 Double Glass güneş panelini tanıttı. Kalyon PV'nin bu yıl başlattığı TOPCONPlus yatırımıyla hayata geçirilen G12R serisi, bağımsız araştırma raporlarına bakıldığında güneş teknolojilerinin dönüşümünde yeni bir dönemi temsil ediyor. Yaklaşık yüzde 26.25 etkin modül verimliliği ile kendi kategorisinde dünyanın en verimli güneş panellerinden olma özelliğini taşıyan ürün, 640 watt elektrik üretim kapasitesi ile yatırımcılara daha yüksek getiri ve sahada etkin alan kullanımı sunuyor.

Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı, 2026'da ürün teslimatlarını gerçekleştireceklerini belirterek, şunları kaydetti: "Geleceğin teknolojisini ülkemizle ve dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılarla buluşturacak olmaktan gurur duyuyoruz. EIF 2025 Fuarı'nda sergilediğimiz ve misafirler tarafından yoğun ilgi gören yeni ürünümüz G12R-TOPCONPlus paneller yalnızca verimlilikte değil, uzun ömürlü performansta da yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Bu ürün hem Türkiye'nin temiz enerji dönüşümüne hem de küresel pazarlarda temiz enerjiye geçiş sürecine güçlü bir katkı sağlayacak."