Kalyon PV yenilenebilir enerji alanındaki atılımlarına SolarUp Hızlandırma Programıyla bir yenisini daha ekledi



Dumasis Ar-Ge Mühendisi Semih Avcı ve Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu

Tüm sunumları dikkatle inceleyen Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu, "Kalyon Holding, sürdürülebilir bir yaşam için attığı her adımda; Toplum, Tabiat, Tasarım ve Teknoloji olarak tanımladığı 4T yaklaşımıyla hareket etmektedir. Kalyon Enerji olarak bizler de bu vizyon çerçevesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sürdürülebilir bir toplum misyonuyla çalışırken, tüm paydaşlarımıza fayda sağlamayı da bir görev addediyoruz. İştiraklerimiz ile katma değeri yüksek projeler geliştiriyoruz" diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Güneş paneli üretiminin dört aşamasını da aynı çatı altında toplayan Kalyon PV, SolarUp ile yenilikçi teknoloji ve iş modellerini desteklerken yerli üretim gücünü de artırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda SolarUp, Holding'imizin ilke ve vizyonuyla bire bir örtüşüyor. SolarUp'a başvuran tüm projeler birbirinden değerliydi. Ancak finale kalan projeleri belirlerken, Holdingimizin 4T vizyonu ve Kalyon PV fabrikamızın ihtiyaçlarıyla örtüşmesine özen gösterdik. Böyle öncü bir projeyi hayata geçirmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz."