“Kalyon PV’de yurtdışı ortaklığımız bulunmuyor”

Kalyon Holding, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın, 'Kalyon PV güneş paneli fabrikasının yüzde 50 hissesinin yabancılara satıldığı' iddiasını yalanladı. Kalyon Holding'den yapılan açıklamada, "Fabrikamız Kalyon PV'de bahsedildiği gibi herhangi bir yurt dışı ortaklığımız bulunmadığını, tamamı Kalyon Holding'e ait olan bu iştirake kendi öz kaynaklarımızla yatırım yapmaya, ülke ekonomisine ve istihdama daha çok katkı sağlamaya devam ettiğimizi, açık ve net olarak belirtmek isteriz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "İştirakimiz Kalyon PV fabrikası hakkında çıkan ve yanlış bilgiler içeren haberle ilgili, kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. 11 Ağustos 2022'de duyurduğumuz üzere International Holding Company (IHC) ile enerji alanında gerçekleştirdiğimiz stratejik iş birliği, Kalyon Enerji adlı şirketimizin yüzde 50'lik hissesini kapsamakta olup, söz konusu ortaklığa Konya-Karapınar'da yapımı devam eden güneş enerjisi santrali ile bundan sonra yenilenebilir enerji alanında yapacağımız yatırımlar dahildir. Başta güneş paneli üretim fabrikamız Kalyon PV olmak üzere diğer enerji yatırımlarımız ve hidroelektrik santrallerimiz ise bu anlaşmanın dışında yer almaktadır."