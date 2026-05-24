Kalyoncu ailesinin acı günü

Kalyon Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ablası Fatma Kabaoğlu vefat etti. Holdingden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cemal Kalyoncu'nun değerli ablası, Kalyoncu ailesinin kıymetli büyüğü Sayın Fatma Kabaoğlu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kendisini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi 24 Mayıs Pazar öğle namazını müteakip Çubuklu Merkez Halil Ağa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çubuklu Kabristanı'na defnedilecektir. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, Kalyon Holding ailemize ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.