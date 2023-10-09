Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı’na geri sayım başladı

KAMU Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'na sayılı günler kaldı. 12 Ekim'de Bilişim Vadisi'nde beşinci kez düzenlenecek olan etkinlik, 650'den fazla üst düzey yöneticinin katılımı ile gerçekleşecek. Türkiye'nin en büyük Kamu Teknoloji Etkinliği olan programa ilgili bakanlıklar, sanayi ve ticaret odaları, kamuya bağlı kurum ve kuruluşların bilgi işlem başkanlıkları, idare başkanlıkları, teknoloji sağlayıcı firmalar katılacak. Etkinlikte, Dijital Dönüşüm, Milli Teknoloji Hamlesi, IoT, Yapay Zeka, Büyük Veri ve Siber Güvenlik, 5G, Akıllı Şehirler, Metaverse, Blockchain gibi birçok konunun ele alınması hedefleniyor. Havelsan, Honeywell, Canovate, Jabra gibi yerel ve global birçok sponsorun bulunduğu etkinlikte, 650'den fazla üst düzey katılımcı bulunuyor.