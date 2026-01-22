Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 22.01.2026 08:41

Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler artırıldı

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 27,67 artırılarak güncellendi.

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2025 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 27,67) artırılarak güncellendi.

Tebliğ, 1 Şubat 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:

31 Ocak 2026'ya kadar uygulanan eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL) 1 Şubat 2026-31 Ocak 2027 döneminde uygulanacak eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)
Eşik değerler Eşik değerler
MADDE 8
14.673.866 18.734.124
24.456.512 31.223.628
538.046.863 686.924.429
Parasal limitler ve tutarlar
MADDE 3 (g)
122.748.129 156.712.536
MADDE 13 (b)
1.600.881 2.043.844
3.201.926 4.087.898
26.684.211 34.067.732
MADDE 21 (f)
2.668.214 3.406.508
MADDE 22 (d)
800.366 1.021.827
266.618 340.391
MADDE 53 (j)/1
5.336.645 6.813.294
MADDE 53 (j)/2
8.447.946 10.785.492
50.640 64.652
33.791.911 43.142.132
101.344 129.385
253.439.417 323.566.103
152.021 194.085
202.718 258.810
MADDE 62 (h)
2.961.762 3.781.281

