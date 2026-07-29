Kamu kurumlarına ‘kişisel veri’ uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), kamu kurum kuruluşları ile belediyeler, il özel idareleri, üniversiteler gibi kamu tüzel kişiliğine sahip veri sorumluları tarafından internet ortamında paylaşılan kişisel verilere ilişkin ilke kararı aldı. Kurul tarafından kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanan ilke kararında, yapılan incelemelerde, kamu tüzel kişiliğini haiz veri sorumlularının kendi görev ve yetki alanlarında yürüttükleri faaliyetler kapsamında internet sitelerinde çeşitli kişisel bilgileri yayınladıklarının tespit edildiği anlatıldı.

NETTE PAYLAŞMAYIN

Bu kapsamda ad ve soyad, anne ve baba adı, yaş, T.C. kimlik numarası gibi kişisel verilere internet ortamında yer verildiği belirlendi. İlke kararında, bu verilerin internet ortamında paylaşılmaması gerektiği belirtildi. Kurul karara uymayan kurum ve kuruluşlara cezai işlem uygulanacağını belirtti. ANKARA