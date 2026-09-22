Kamu-özel işbirliği yatırımlarında yeni kriter: Yerli malı kullanımına öncelik verilecek

KÖİ MODELİNDE ÖN YAPILABİLİRLİK ŞARTI

KÖİ modeli, harcama etkinliğinin kamu kaynaklarının kullanımından daha yüksek olduğu durumlarda kullanılacak.

KÖİ modeliyle yapılmak üzere Cumhurbaşkanlığı yetkisi için teklif edilen projelerde; teknik, finansal, ekonomik, sosyal ve hukuki açılardan yapılabilirlik, öngörülen katkı payı, doğrudan ödeme ve garantiler de dahil olmak üzere risk analizleri ile harcama getirisi analizini içeren ön yapılabilirlik etüdü hazırlanacak.

İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde, "ÇED Olumlu Belgesi" veya "ÇED gerekli değildir" kararı alındıktan sonra projeler teklif edilecek.

Bu kapsamda, KÖİ modeliyle uygulananlar da dahil olmak üzere kamu yatırımlarında yerli malı kullanımına öncelik verilecek.

YENİ PROJELERDE ERİŞİLEBİLİRLİK GÖZETİLECEK

İdareler, kamu yatırım projelerinin 2027-2029 dönemi planlama ve uygulama aşamalarını, kadınların toplum içinde güçlenmelerine katkı sağlayacak şekilde hazırlayacak ve uygulayacak.

Engelliler Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında ise yeni projelerin engellilerin erişilebilirliğine uygun olması gözetilecek. Mevcut projelerin de engellilerin erişilebilirliğine uygun hale dönüştürülmesi dikkate alınacak ve projelerde bu konudaki standartlara uyulacak.

Kamu yatırım projelerinin hazırlık ve uygulama aşamalarında iş sağlığı ve güvenliği konusu da özellikle dikkate alınacak.