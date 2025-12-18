Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.12.2025 14:26 Son Güncelleme: 18.12.2025 14:30

Kamu personeline 30 bin TL seyyanen zam geri çekildi

Kamuoyundaki tepkinin ardından Başkan Erdoğan tarafından verilen talimatla iptal edilen kamu personeline 30 bin TL seyyanen zam TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin önergesiyle geri çekildi.

İHA
TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. AK parti Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kamu personeline 30 bin TL verilmesini öngören bir önerge vermişti.

Kabul edilen önerge, kamuoyundaki tepkilerin ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla iptal edilmişti.

AK Parti, 4. Madde görüşmeleri esnasında bu ek maddenin kaldırılmasına yönelik önerge verdi. AK Parti'nin önergesi kabul edildi. Böylelikle kamu personeline 30 bin TL seyyanen zam tamamen geri çekilmiş oldu.

