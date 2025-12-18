Kamu personeline 30 bin TL seyyanen zam geri çekildi

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. AK parti Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kamu personeline 30 bin TL verilmesini öngören bir önerge vermişti.

Kabul edilen önerge, kamuoyundaki tepkilerin ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla iptal edilmişti.

AK Parti, 4. Madde görüşmeleri esnasında bu ek maddenin kaldırılmasına yönelik önerge verdi. AK Parti'nin önergesi kabul edildi. Böylelikle kamu personeline 30 bin TL seyyanen zam tamamen geri çekilmiş oldu.