Kamuda engelli memur sayısı 15 kat arttı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde yaptığı konuşmada, bin 573 engelli vatandaşın kamu kurumlarına yerleştirilmesinden mutluluk duyduklarını söyledi. Sosyal devlet anlayışının toplumun tüm kesimlerini koruyan fırsat eşitliğini kalıcı hale getiren temel güvenlik ağı olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Engelli politikalarımız da bu anlayışın somut bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iradenin yansımasıdır" ifadelerini kullandı. 2012'de başlatılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, EKPSS'nin bu hedefe hizmet eden adımlardan biri olduğunu vurgulayan Göktaş, "2002'de kamuda görev yapan engelli memur sayısı 5 bin 777 iken, yapılan atamalarla bu sayıyı 15 kat artırarak 82 bin 638'e çıkardık. Burada önemli unsurlardan biri de EKPSS sürecinde engelli adaylarımızın yükünü azaltmak için sınav ücretinde sağladığımız katkıdır. Bakanlık olarak 2024 yılı EKPSS kapsamında 33.8 milyon lira sınav ücretini biz karşıladık. Bu yıl, 8'incisi yapılacak sınav için de desteklerimizi sürdüreceğiz. İstihdamı artırmanın yanı sıra aile odaklı hizmetlerimizle engelli kardeşlerimize destek olmayı sürdürüyoruz" diye konuştu. Evde bakım yardımından 517 bin kişinin yararlandığı bilgisini veren Göktaş, bugüne kadar bu kapsamda yaklaşık 240 milyar lira destek sağladıklarını vurguladı. Programa, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Kamu Kurum ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.