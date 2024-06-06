Kamuda genel kurul rüzgarı

Pandemiden bu yana Türkiye ekonomisinde koruma kalkanı oluşturan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından elini taşın altına koyan, özel bankalar muslukları kapatırken Hazine'nin de desteğiyle ekonominin durmaması için çabalayan kamu bankalarında genel kurul süreci dün tamamlandı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile 'yola devam' kararı alındı.Alpaslan ÇakarKamu bankalarında icra görevini üstlenen genel müdürler koltuklarını korurken yönetim kurullarında bazı değişiklikler oldu. Ziraat Bankası'nda yönetim kurulu üyesi İsmail İlhan Hatipoğlu Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Hatipoğlu'nun yerine Hazine ve Maliye Bakan Yardımcı Abdullah Erdem Cantimur Ziraat Bankası yönetimine girdi.Abdi Serdar ÜstünsalihZiraat Bankası'nın yönetim kurulunda yer alan Burhaneddin Tanyeri, Veysi Kaynak, Alpaslan Çakar, Fatih Aydoğan, Feyzi Çutur, Serruh Kaleli, Fazlı Kılıç, Serdar Kılıç da yönetimde devam edecek. Vakıfbank'ta Yönetim Kurulu üyesi olan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur'un yerine Vakıf Leasing Yönetim Kurulu Üyesi Halil Çelik getirildi. Vakıfbank'ta genel kurul sonrasında yönetim kurulunda Mustafa Saydam, Cemil Ertem, Abdi Serdar Üstünsalih, Abdülkadir Aksu, Adnan Ertem, Şahin Uğur, Haydar Kemal Kurt, Sadık Yakut'un görevlerine devam etmesi kararı alındı.Osman ArslanKamu bankalarının yanı sıra katılım bankalarında da genel kurul toplantıları yapıldı. Genel kurul sonrasında Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir ve Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök görevlerine devam edecek. Vakıf Katılım'da ise genel kurul toplantısının bugün yapılması bekleniyor.Pandemi sürecinin ardından özellikle yerli yatırımcının ilgisini daha fazla çekmeye başlayan, yatırımcı sayısı 8 milyonu geçen, yılbaşından bu yana yüzde 39.23 değer kazanarak dünyada öne çıkan endeksleri geride bırakan Borsa İstanbul'da da dün genel kurul tamamlandı. Borsa İstanbul'da Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan ile Genel Müdür Korkmaz Ergün'le devam kararı alındı. Takasbank'ın başına ise Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı getirildi.