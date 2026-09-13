Kamuda ihtiyaç fazlası araçlar tasfiye edilecek

2027-2029 dönemini kapsayan Merkezi Yönetim Bütçesi
hazırlık süreci başladı. Resmi Gazete
'de yayımlanan "2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı" ile kamu idarelerinin yeni dönem bütçe çalışmalarında izleyeceği temel çerçeve belirlendi.
Kamu idarelerinin bütçe tekliflerini hazırlarken kaynak kullanımında etkinliği artıracak tedbirlere ağırlık vermesi, harcamalarda tasarruf sağlayacak uygulamaları sürdürmesi ve kamu kaynaklarını öncelikli alanlara yönlendirmesi hedefleniyor. Yeni dönemde yatırım harcamalarının da belirlenen öncelikler doğrultusunda ele alınması öngörülüyor.
Bütçe hazırlama rehberinde tasarruf tedbirlerine ilişkin somut düzenlemelere de yer verildi. Kamu kurumlarının taşıt kiralamalarına ilişkin ödenek taleplerinde mevcut araçların durumu, sözleşme süreleri, enerji ve bakım-onarım maliyetlerini dikkate alması istendi. İhtiyaç fazlası veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Zorunlu hallerle sınırlı yeni taşıt edinimlerinde ise ekonomiklik gözetilecek, yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik verilecek.