Kamuda şehit yakını ve gazilere istihdam: Sayı 53 bin 179’a ulaşacak

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, gaziler ve şehit yakınlarının ekonomik ve sosyal yaşamlarını desteklemek amacıyla istihdam, ulaşım, sağlık, eğitim ve barınma gibi birçok alanda çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 18 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanlara ilk kez aylık bağlandı. Bu kişilere ücretsiz ulaşım ile elektrik ve su faturalarında indirim hakkı da tanındı.

Düzenlemeyle, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde malul kalmayacak şekilde yaralanan veya derece tespiti yapılmayan gazilere aylık bağlanırken 15 Temmuz ve terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan ancak derece tespiti yapılanların aylıkları artırıldı.

Terörle mücadele kapsamında gazi olan er, erbaş ve güvenlik korucuları ile aynı kapsamdaki şehit yakınlarının aylıklarında da artışa gidildi.

Tüm şehit anne ve babalarına bağlanan toplam aylığın, er ve erbaşlardan şehit olanların anne ve babalarında olduğu gibi asgari ücretten az olmaması güvence altına alındı.

Bakıma muhtaç ağır engelli gazilerin iki asgari ücret tutarındaki bakım aylıkları yüzde 25 artırılırken er ve erbaş gazilerin yeniden muayeneyle maluliyet derecelerini yükseltebilmeleri için uygulanan yaş sınırı 41'den 55'e çıkarıldı.