Giriş Tarihi: 14.11.2025 09:14 Son Güncelleme: 14.11.2025 09:15

Kamuya sözleşmeli ve kadrolu 95 yeni personel alınacak! Bakanlık başvuru tarihini ve şartlarını açıkladı

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 65'i sözleşmeli ve 30'u ise kadrolu olmak üzere toplamda 95 personel istihdam edilecek.

Ticaret Bakanlığı, 65 sözleşmeli ve 30 kadrolu personel istihdam edecek. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU, MÜHENDİS, KİMYAGER, BÜRO PERSONELİ...

Buna göre 32 gümrük muhafaza memuru, 7 mühendis, 8 büro personeli, 6 gemi adamı ve 12 destek personeli olmak üzere 65 sözleşmeli personel alınacak.

Kadrolu personel kapsamında ise 18 memur, 10 mühendis ve 2 kimyager olmak üzere 30 kişi istihdam edilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 24 Kasım-5 Aralık döneminde e-Devlet'ten (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya "https://kariyerkapisi.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

İlanda başvuru şartları, adaylarda aranan nitelikler, istenen belgeler ve alım süreçlerine ilişkin bilgiler de yer alıyor.

