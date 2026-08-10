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Giriş Tarihi: 10.08.2026

Kamyonda yeni işbirliği

Kamyonda yeni işbirliği
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Ford Otosan'ın global ağır ticari araç markası Ford Trucks, Avrupa pazarındaki büyümesini desteklemek ve Avrupa Birliği'nin ilgili emisyon ve güvenlik gerekliliklerine uyum sağlamak amacıyla Yeni Nesil Kabin Programı kapsamında yeni yatırım planını açıkladı. IVECO ile ortak geliştirilecek yeni nesil kabin; ileri güvenlik özellikleri, aerodinamik yapısı ve sürücü odaklı tasarımıyla Ford Trucks'ın geleceğin taşımacılığına yönelik dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olacak. Ford Otosan'ın, ortak proje kapsamında kendi fabrikasında üreteceği ürüne yönelik 2030'a kadar kademeli olarak yapmayı planladığı net yatırım tutarı yaklaşık 364 milyon euro olup, bu tutarın 122 milyon euroluk bölümü bugüne kadar ön fizibilite faaliyetleri kapsamında hayata geçirildi.

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#AVRUPA BİRLİĞİ

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