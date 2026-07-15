Kanada Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu!

Mevcut politika faizinin ekonomik toparlanmayı sürdürmek ve enflasyonu yeniden yüzde 2'lik hedefe döndürmek için uygun olmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, belirsizliğin hala yüksek olduğuna dikkati çekildi. Açıklamada, Kanada ekonomisinin gücü ve enflasyon görünümünün değerlendirileceği belirtilerek, Bankanın gerektiğinde para politikasında ayarlama yapmaya hazır olduğunun altı çizildi. BoC, en son Ekim 2025'te faiz oranında ayarlamaya gitmiş, politika faizini yüzde 2,50'den yüzde 2,25'e çekmişti. Aralık 2025'te ise politika faizini sabit tutan Banka, bu yıl ocak, mart, nisan ve haziranda gerçekleştirdiği toplantılarda da politika faizini değiştirmemişti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!