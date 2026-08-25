Kanada’dan Trump’a tarife hamlesi: Yeni destek paketi geliyor

Kanada hükümeti, ABD'nin yüzde 50'lik gümrük tarifelerinden etkilenen çalışan ve işletmelere yönelik yeni destek önlemlerini devreye almaya hazırlanıyor. "Tek Kanada Ekonomisi Gündemi" adı verilmesi beklenen paket kapsamında, tarifeler nedeniyle gelir kaybı yaşayan işçilere yönelik işsizlik yardımlarının artırılması ve şirketlere kredi imkanları sunulması öngörülüyor.

Başbakan Mark Carney, Washington'ın tarifelerine karşı Kanada'nın çelik, süt ürünleri, beyaz eşya, tarım ekipmanları, kağıt ve elektronik gibi sektörleri kapsayan karşı tarifeler uygulayacağını açıklamıştı.

Ancak Kanada ekonomisinin ABD'ye kıyasla daha küçük olduğuna dikkat çeken Carney, misillemenin her alanda bire bir olmayabileceğini ve daha hedefli adımların gündeme gelebileceğini belirtti. Carney, Kanada'nın vereceği yanıtta "her şeyin masada" olduğunu söyledi.

ABD'nin yüzde 50'lik tarifeleri, cumartesi itibarıyla Kanada'nın yıllık yaklaşık 20 milyar dolarlık ihracatını kapsıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Kanada'nın misilleme uygulaması halinde Kanada menşeli otomobil ve otomobil parçalarına yönelik gümrük vergilerinin daha da artırılabileceği uyarısında bulundu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör