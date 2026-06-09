Kanuni faize yeni düzenleme

AK Parti grubunun üzerinde çalıştığı 12'nci Yargı Paketi kapsamında, yasal faiz oranları ile ilgili de bir değişiklik yapılarak vatandaşların mağduriyeti önlenecek. Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen 12'nci Yargı Paketi'nde önemli değişiklikler yer alacak.

MAĞDURİYET ÖNLENECEK

Anayasa Mahkemesi (AYM), sözleşmeden kaynaklanmayan borç ilişkilerinde uygulanan yüzde 12 kanuni faiz oranını, 'yüksek enflasyon karşısında sabit oranın alacaklının mülkiyet hakkını ihlal ettiği' gerekçesiyle iptal etti. AYM, kararın doğuracağı hukuki boşluğun giderilmesi için TBMM'ye 9 aylık süre verdi. AK Parti, boşluğun giderilmesi için pakette bir düzenleme yapmayı planlıyor. Bu konuda değişik formüller üzerinde çalışılıyor. Ancak yapılacak düzenleme ile yasal faizlerin enflasyon karşısında erimesi ve vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek. Sözleşmeden kaynaklanmayan borç ilişkileri kapsamına; trafik kazalarında hasarın ödenmesi, komşunun akan tuvaletinin tamiratı gibi durumlar da giriyor.

TEMYİZ YOLU AÇILACAK

AYM'nin iptal kararı doğrultusunda, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) ilişkin bir düzenleme de teklifte yer alacak. Mağduriyetlerin önlenmesi için belli durumlarda temyiz yolu açılacak. Başarılı bir şekilde uygulanan e-duruşmaların kapsamının genişletilmesine dönük düzenlemeler de pakette yer alacak. Bugüne kadar 5 milyonun üzerinde e-duruşma yapıldı.