Kapadokya rekoru sürdürüyor! 6 ayda 308 bin kişi sıcak hava balonuyla uçtu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de sıcak hava balonu turizminin büyümeye devam ettiğini belirterek, 2026 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen 13 bin uçuşta 308 bin yolcunun seyahat ettiğini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hazırlanan sıcak hava balonu istatistiklerini değerlendirdi.

6 AYDA 13 BİN UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

SHGM'nin güvenli uçuşa yönelik eğitimleri sayesinde Türkiye'nin sıcak hava balonculuğunda dünyada önde gelen ülkeler arasında yer aldığını belirten Uraloğlu, SHGM tarafından yetkilendirilen 71 sıcak hava balon işletmesi bulunduğunu ve sektöre yönelik eğitimlerin 6 onaylı kuruluş tarafından verildiğini ifade etti.

Kapadokya başta olmak üzere Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Şanlıurfa-Göbeklitepe, Afyonkarahisar ve Antalya'da balon uçuşlarının gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, "2026 yılının ilk yarısında 13 bin balon uçuşunda 308 bin yolcu seyahat etti." dedi.

UÇUŞLARIN YÜZDE 80'İ KAPADOKYA'DA

Türkiye'de faaliyet gösteren sıcak hava balonu sayısının 530'a ulaştığını aktaran Uraloğlu, gerçekleştirilen uçuşların yüzde 80'inden fazlasının Kapadokya bölgesinde yapıldığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, geçen yıl ise yaklaşık 40 bin balon uçuşunda 915 bin yerli ve yabancı turistin ağırlandığını kaydetti.

15 YILDA YAKLAŞIK 7 MİLYON YOLCU

Türkiye'de sıcak hava balonu işletmeciliğinin her yıl büyüdüğünü vurgulayan Uraloğlu, 2011 yılından bu yana ülke genelinde yaklaşık 350 bin uçuş gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu süreçte 6 milyon 893 bin yerli ve yabancı yolcunun sıcak hava balonuyla Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini gökyüzünden izleme fırsatı bulduğunu ifade eden Uraloğlu, "Sıcak hava balonlarıyla uçan yolcu sayısı başkent nüfusunu aşan büyüklüğe ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK YAPIMI BALONLAR 11 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLDİ

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin sadece turizmde değil üretimde de önemli bir konuma geldiğine işaret ederek, 2026 itibarıyla Türk yapımı sıcak hava balonlarının 11 ülkeye ihraç edildiğini açıkladı.

Ruanda, Gana, Mısır, Azerbaycan, Katar, Umman, Tanzanya, Güney Kore, Japonya, Meksika ve Ürdün'e bugüne kadar 53 sıcak hava balonu ihraç edildiğini belirten Uraloğlu, en fazla ihracatın 27 balonla Mısır'a yapıldığını bildirdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör