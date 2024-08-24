Kapalıçarşı projesi tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Ebrar Sitesi'nin inşaatının yılsonuna kadar tamamlanacağını açıkladı. Bakan Kurum, "Vefat eden vatandaşlarımızı geri getiremeyiz ama onların emaneti olan Ebrar Sitesi'ni ayağa kaldırmak çok önemli. Yılsonuna kadar Ebrar Sitesi'ni bitireceğiz ve vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız. Önümüzdeki yıl 6 Şubat'ta, Ebrar Sitesi'nde tüm vatandaşlarımız inşallah evlerinde oturuyor olacak" dedi. Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin en ağır yıkımı bıraktığı Ebrar Sitesi'nin inşaat alanında incelemelerde bulunup basın açıklaması yaptı. Deprem bölgesinde 302 bin konut ve iş yerinin inşaatına başladıklarını, 76 bin konutu teslim ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, "Kahramanmaraş'ımızda şu ana kadar 17 bin 592 yeni yuvamızı ve iş yerimizi teslim ettik. Merkez, Elbistan, Afşin, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Çağlayancerit, Pazarcık ve Türkoğlu'nda 45 bin 347 konut ve iş yerimizin inşasına devam ediyoruz. Yılsonuna kadar tam 21 bin 544 yeni konutu daha hemşerilerimize teslim edeceğiz" diye konuştu. Kapalı Çarşı'nın kent ticaretine katkısına dikkat çeken Bakan Kurum, çarşı projesinin tamamlandığını, TOKİ Başkanlığı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte inşaat sürecinin başlatıldığını söyledi. Bakan Kurum, Doğukent ve Güneşevler Mahallesi'nde zemin artı beş katı geçmeyen sosyal donatılarıyla örnek bir uydu kent için eylül ayında ilk kazmanın vurulacağını da ifade etti.