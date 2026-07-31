Kapıkule ve Hamzabeyli’yi rahatlatacak karar: Dereköy Gümrük Kapısı ticari araçlara açılıyor

Buna göre, araçlarla taşınan eşyanın gümrük idaresine transit rejimi kapsamında sunulması ve gümrük mühürleriyle uygun şekilde güvence altına alınması gerekiyor. Ayrıca araçların geçerli yük taşımacılığı lisanslarına ve gerekli uluslararası taşıma izinlerine sahip olması şartı aranacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte Kırklareli Dereköy-Malko Tırnovo Sınır Kapısı'ndan haftalık 1.500 giriş ve 1.500 çıkış olmak üzere toplam 3.000 ticari aracın geçiş yapması bekleniyor. Böylece Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Müdürlüklerindeki araç ve eşya trafiğinin azaltılması hedefleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör