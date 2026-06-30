Kapıkule’de canlı hayvan kaçakçılığına darbe! 472 bin liralık yavru köpekler ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmak istenen piyasa değeri yaklaşık 472 bin 680 lira olan 6 Pomeranian cinsi köpek yavrusunu ele geçirdi.
RİSK ANALİZİ SONUCU DURDURULDU
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri, yürüttükleri risk analizi ve denetim faaliyetleri kapsamında canlı hayvan kaçakçılığına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir araç, risk analizi sonucunda şüpheli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi.
X-RAY TARAMASINDA ŞÜPHELİ YOĞUNLUK TESPİT EDİLDİ
X-ray kontrolü sırasında araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı arama yapıldı.
Aramada, piyasa değeri yaklaşık 472 bin 680 lira olan 6 Pomeranian cinsi köpek yavrusunun Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilmeye çalışıldığı belirlendi.
KÖPEK YAVRULARINA EL KONULDU
Operasyon kapsamında köpek yavrularına el konulurken, olayla ilgili adli süreç de başlatıldı.
Ticaret Bakanlığı açıklamasında, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin risk analizi ve denetim faaliyetleri sayesinde canlı hayvan kaçakçılığı girişiminin engellendiği belirtilirken, olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.