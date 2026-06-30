Kapıkule’de canlı hayvan kaçakçılığına darbe! 472 bin liralık yavru köpekler ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmak istenen piyasa değeri yaklaşık 472 bin 680 lira olan 6 Pomeranian cinsi köpek yavrusunu ele geçirdi.

RİSK ANALİZİ SONUCU DURDURULDU

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri, yürüttükleri risk analizi ve denetim faaliyetleri kapsamında canlı hayvan kaçakçılığına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir araç, risk analizi sonucunda şüpheli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi.