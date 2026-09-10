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Giriş Tarihi: 10.09.2026 08:42

Kapıkule’de kaçakçılık operasyonu: 79 bin 790 adet serum ve infüzyon seti ele geçirildi

Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı’nda Gümrükler Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, beyan edilmediği belirlenen 79 bin 790 adet serum ve infüzyon seti ele geçirildi. Kaçak eşyanın gümrüklenmiş değerinin 9 milyon 934 bin TL olduğu tespit edildi.

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Kapıkule’de kaçakçılık operasyonu: 79 bin 790 adet serum ve infüzyon seti ele geçirildi
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarını sürdürüyor. Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 79 bin 790 adet serum ve infüzyon seti ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR aracı riskli olarak değerlendirildi.

Ekipler tarafından X-Ray tarama sistemine sevk edilen araçta, tarama sırasında şüpheli yoğunluk tespit edildi.

ARAÇTAN 79 BİN 790 ADET SERUM VE İNFÜZYON SETİ ÇIKTI

Bunun üzerine ekiplerce araçta detaylı arama ve kontroller gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, gümrüğe beyan edilmediği belirlenen ve tamamı kullanılmamış olan 79 bin 790 adet serum ve infüzyon seti ele geçirildi.

Söz konusu ürünlerin ticari miktar ve mahiyet arz ettiği tespit edildi.

KAÇAK ÜRÜNLERİN DEĞERİ 9 MİLYON 934 BİN TL

Operasyonda ele geçirilen kaçak eşyanın gümrüklenmiş değerinin 9 milyon 934 bin TL olduğu belirlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kamu sağlığının ve güvenliğinin korunması amacıyla kaçakçılığın her türlüsüyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin teknolojik imkânlar, etkin risk analizi ve titiz saha çalışmaları sayesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla kaçakçılığa geçit vermediği ifade edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI

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Kapıkule’de kaçakçılık operasyonu: 79 bin 790 adet serum ve infüzyon seti ele geçirildi
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