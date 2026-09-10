Kapıkule’de kaçakçılık operasyonu: 79 bin 790 adet serum ve infüzyon seti ele geçirildi

ARAÇTAN 79 BİN 790 ADET SERUM VE İNFÜZYON SETİ ÇIKTI

Bunun üzerine ekiplerce araçta detaylı arama ve kontroller gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, gümrüğe beyan edilmediği belirlenen ve tamamı kullanılmamış olan 79 bin 790 adet serum ve infüzyon seti ele geçirildi.

Söz konusu ürünlerin ticari miktar ve mahiyet arz ettiği tespit edildi.