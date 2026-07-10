Kapıkule’de zehir tacirlerine ağır darbe! Gümrükte 1 ton 153 kilo uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 37 milyon lira olan toplam 1 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

KAPIKULE'DE 1 TON 153 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ilk operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir TIR risk analizleri doğrultusunda X-Ray taramasına sevk edildi. Tarama sırasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada, 450 paket içerisinde 526 kilogram 327 gram, esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu.

İKİNCİ TIR'DA 530 PAKET UYUŞTURUCU

Şüpheli görülen bir başka TIR'da gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise 530 paket içerisinde toplam 626 kilogram 944 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 6,5 MİLYON TL

Böylece iki operasyonda ele geçirilen uyuşturucu miktarı 1 ton 153 kilogram 271 grama ulaşırken, piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 37 milyon lira olduğu belirtildi. Operasyonlarda kullanılan ve el konulan TIR'ların toplam piyasa değerinin ise 6,5 milyon lira olduğu bildirildi.

Olaylarla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, toplum sağlığını ve ülke güvenliğini tehdit eden kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelenin gelişmiş teknolojik altyapı, risk analiz sistemleri ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin çalışmalarıyla kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör