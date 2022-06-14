Kar Marjı Nedir? Finans Terimi Olarak Kâr Marjı Ne Anlama Gelir, Nasıl Hesaplanır?

Kar marjı nedir sorusu hemen her ticari hayat içerisinde yer alan kişinin merak ettiği bir konudur. Büyük, orta ve küçük çaplı her işletme için kar marjı oldukça büyük bir önem taşıyor. Bu bakımdan kar marjı hesaplama da titizlikle gerçekleştirilmesi gereken muhasebe işlemleri arasında yer alıyor. Finans terimi olarak kar marjı ne anlama gelir, nasıl hesaplanır sorularını sizler için araştırdık ve yazımızda paylaştık.

Kar Marjı Nedir?

Ticaret hayatı her geçen gün daha da gelişme kaydediyor. Bu bakımdan işletmelerin de karlılık oranını geliştirmek istemeleri birçok bakımdan büyük bir önem taşıyor. Şirketlerin gelecekte daha iyi bir yere gelebilmesi açısından da kar ve maliyet ilişkisini çok iyi kurması gerekir. Bu bakımdan kar marjı her zaman iyi hesaplanması gereken detaylar arasındadır.

Kar Marjı Ne Demek?

Kar marjı şirketlerin ve işletmelerin en önemli başarı göstergeleri arasında yer alır. Ne kadar yüksek ise işletmenin başarısının da o kadar yüksek olduğu düşünülür. Kar marjı genel olarak ticari bir malın ya da hizmetin satışından ortaya çıkan karın, satış fiyatı yüzde kaç oranına denk geldiğini ortaya koyan bir orandır. Net bir gelirin toplam gelire bölünmesi ile kolaylıkla hesaplanabilmektedir.

Net Kar Marjı Nedir?

Net kar marjı ürün ya da hizmetlerin satışından sonra tüm masraflarınız çıkarıldığında ortaya kalan kar tutarının toplam ciroya bölünmesi ile elde edilen orandır. Kar marjını hesaplama sırasında net kar marjı oldukça büyük bir öneme sahiptir. Burada kar tutarı, kar oranı, brüt marj ve net marj gibi kavramlar da son derece önemli detaylar arasındadır.

Kar Marjı Hesaplama

Kar marjı hesaplanırken farklı değerleri de işleme almanız gerekir. Gelirden maliyet tutarının çıkarılması ile elde edilen brüt kar tutarını yine gelir tutarına bölmeniz gerekir. Sonrasında 100 ile çarparak kar marjını kolayca hesaplayabilirsiniz. Kar marjı ile kar oranı sıklıkla karıştırılan kavramlardır. Bu nedenle de işlem yapılırken her zaman kar marjı formülü kullanılmalıdır.

Finans Terimi Olarak Kâr Marjı Ne Anlama Gelir, Nasıl Hesaplanır?

Finans dünyasında kar marjının büyük bir önemi vardır. Çünkü şirketlerin büyüme potansiyelinin belirlenmesinde sektördeki kar marjlarının büyük bir etkisi vardır. Kendine has bir formül ile hesaplanan kar marjı hemen her işletme ve şirket açısından önem taşır. Hesaplama yapılırken şu formül kullanılabilir;