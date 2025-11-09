Karabüklüler yeni evlerin temelini Bakan Kurum ile birlikte attı

Geçtiğimiz yaz İzmir, Karabük, Çanakkale ve Antalya gibi illerde çıkan orman yangınları hem yeşil vatana zarar verdi, hem can kayıplarına neden oldu hem de çok sayıda vatandaşı yuvasından etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ eliyle yaraları sarmak için hızla harekete geçti. Bakan Murat Kurum, yangının üzerinden 1 ay geçmeden İzmir'in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde 281 evin temellerini attı.

NAZİFE'NİN FERYATLARI

Karabük'te ise 23 Temmuz'da büyük bir orman yangını yaşandı. Kamış Köyü alevlerden en çok etkilenen yerler arasındaydı. O gün köylülerden Nazife Özden köyünü terk etmek istememiş, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'ya "Abi bırakmam; ben burada otururum ateşi geçirmem" sözleriyle karşı çıkmıştı.

BAŞKAN ÇETİNKAYA, AFET GECESİNİ HATIRLATTI

Karabük'te de yaraları sarmak için harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hak sahipliği tespitlerinin ve ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yanan köylerde yeniden inşa çalışmalarına başladı. Bakan Kurum dün Kamış Köyü'nde hak sahibi vatandaşlar ile birlikte 35 köy evinin temelini attı. Törene katılan Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, yangın günü Nazife Özdem ile yaşadığı diyaloğu şöyle hatırlattı: O akşam Nazife hanımefendiye şunu demiştik; 'Biz bu köyü baştan yapacağız…' Bir Belediye Başkanı olarak bu sözü söylemem doğru değildi ama biliyordum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanı Murat Kurum 11 deprem bölgesini nasıl imar ve ihya ettiyse Antalya'daki İzmir'deki yangınlardaki beldeleri nasıl imar ve ihya ettiyse bizim köyümüze de imar eder ve ihya eder diyerek o akşam o sözü verdik. Elhamdülillah bu sözü bugün burada tutulduğuna hep beraber şahit oluyoruz.

ÇARESİZLİK YERİNİ SEVİNCE BIRAKTI

Bakan Kurum tören sırasında alanda bulunan Nazife Özdem'i kürsüye davet ederek, "Kamış Köyü'nde yangın sırasında Nazife kardeşimizin feryadını tüm Türkiye gördü, şahitlik etti. Bugün de inşallah mutluluğuna şahitlik edecek" dedi. Bakan Kurum ile birlikte yeni konutların temeli için butona basan Özdem ise "Dediğimiz zamandan bile erken başlaması, beni çok mutlu etti. Çok tez zamanda başladı. Yani 3,5 sene sürer dediler ama 3,5 ayda başlaması bizi çok mutlu etti. Hepinize çok teşekkür ediyorum" sözleriyle bu kez sevincini dile getirdi. Bakan Kurum, "Arzumuz isteğimiz işin sonunda milletimizin hayır duasını almak. 81 ilimizde bu anlayışla çalışıyoruz. Allah bir daha böyle kaza, bela yaşatmasın" yanıtını verdi.

BAKAN KURUM SOKAK SOKAK DOLAŞTI PROJELERİ İNCELEDİ

Bakan Kurum, törenin ardından köylüleri ziyaret edip bir vatandaşın konteynerine konuk oldu. Ardından Karabük Valiliği'ne geçen Bakan Kurum, yerel yöneticilerle görüştü. Yapımı devam eden Kent Meydanı Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, projenin bir an önce tamamlanması için talimatlar verdi. Soğuksu Kentsel Dönüşüm Proje Sahası'nda ise örnek daireyi inceleyen Bakan Kurum, Cumapazarı'nda da devam eden projeleri yerinde gördü. Bakan Kurum, AK Parti Karabük İl Başkanlığı'na giderken Kemal Güneş Caddesi'nde esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum'un Karabük'teki son durağı Belediye Başkanlığı binası oldu.

