Karaca’nın hedefi ilk üçe girmek

Temelleri 50 yıl önce Türkiye'de ticaretin kalbinin attığı Süleymaniye'de küçük bir cam atölyesinde atılan Karaca Grup, bugün adını devler ligine yazdırma hedefine adım adım ilerliyor. Şirketin CEO'luk koltuğunda oturan Fatih Karaca, "Çocukluğum Süleymaniye'de geçti. Orada çok şey öğrendim. Ama bugün ticarette farklı dinamikler var. Hedefimiz sahip olduğumuz değerleri teknolojiyle harmanlayıp 2030'a kadar dünyada ilk 2'de ya da 3'te olmak. Neden Amerikalı Williams Sonoma'dan sonra biz olmayalım. Bu enerjimiz ve insan kaynağımız var" dedi.Dünya markası olma hedefiyle çalışan Karaca'nın toplam cirosu içinde yurtdışının payı halen yüzde 10-15 seviyelerinde. Hedeflerinin bu oranı üç yılda yüzde 30-35'lere çıkarmak olduğunu söyleyen Fatih Karaca, "Yurtiçinde Karaca, Emsan, Jumbo, Homend, Kaşmir gibi 11 markamızla iyi bir yere geldik. Bunu yurtdışına taşıyarak yurtdışında da iyi bir marka olabiliriz. Odağımızda Batı Avrupa ülkeleri ve Amerika var. Bu ülkeler evlerine ciddi para harcıyor ve gelirleri de yüksek" diye konuştu. Amerika'dan sonra Uzakdoğu pazarına girmek istediklerini söyleyen Karaca, "2027-2028'de de Uzakdoğu'ya girebiliriz" değerlendirmesini yaptı.2019'da Almanya'nın en köklü porselen markalarından biri olan Weimar'ı satın alan grup, birçok markayı daha radarına almış durumda. "Yurtdışında marka almayı çok istiyoruz" diyen Fatih Karaca, şunları kaydetti: "Fransa ve İngiltere'de marka satın almak istiyoruz. Radarımızda olan markalar var, onları takip ediyoruz. Marka çeşitliliğimizi artırmak istiyoruz. Yurtdışında bize daha hızlı yol aldıracak markaları bünyemize katmak istiyoruz. Çok da acele etmiyoruz. Şu anda takip ettiğimiz, görüştüğümüz prestijli markalar var. Fırsat çıkarsa alabilecek güçte ve istekteyiz."Yurtdışında e-ticaretin güçlü olduğu gelişmiş ülkeleri tercih ettiklerini anlatan Fatih Karaca, "Almanya ve İngiltere'de de mağazalarımız açıldı. Londra'da 4-5 mağaza açma planımız var. Almanya'da toplam ciromuzun yüzde 80-85'i e-ticaretten geliyor. Viyana'da da açıyoruz" dedi. Paris'te 1000 metrekareye yakın bir Container Store açtıkları bilgisini veren Karaca, "İkincisini de şubatta açacağız. Amerika'da da e-ticaret ile başladık. Yurtdışında 50'ye yakın mağazamız, 45 ülkede satış noktamız var" dedi.Geçen yılı 3.7 milyar ciroyla kapatan Karaca, bu yıl 9 milyar liraya ulaşmayı bekliyor. Dolar bazında bile yüzde 15-20 arasında büyüdükleri bilgisini veren Karaca, adetsel bazda büyümenin önemine dikkat çekti: "Çünkü bu, gerçekten büyüdüğünüzü gösteriyor. Yüzde 5'e yakın bir büyümemiz var adetsel olarak. Bizim için 2022 iyi bir seneydi." Karaca, "Ürünlerimizin yüzde 70'e yakını yurtiçinde üretiliyor. Sadece bize çalışan 25 fabrika var, çok fazla üretimi yaymak istemiyoruz. Onlar bizim grup şirketimiz gibi. Ayrıca belli dönemlerde çalıştığımız firmalar da var" diye konuştu.Türkiye'de 400'ün üzerinde mağazalarının olduğunu söyleyen Fatih Karaca, mağazalaşmaya devam edecekleri bilgisini vedi. Karaca, "Mevcut AVM'lerde de metrekarelerimizi büyütüyoruz. Buralar birer deneyim noktası oldu. Bu da satışlara olumlu yansıyor" diye konuştu. Turistlere yaptıkları satışların yüksekliğine dikkat çeken Karaca, "Temmuzağustos döneminde özellikle bazı AVM'lerde cironun 40'ı bazılarında yüzde 60'ına yakını turistlerden geliyor. Avrupa'dan gelen Türkler, Ruslar ve Araplar çok alışveriş yapıyor" dedi.