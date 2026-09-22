Karadeniz dağlarını delip 19 tünel açacaklar! İşte o şehrin trafik çilesini bitirecek 2 dev proje

Samsun'dan başlayarak Gürcistan'a uzanan Karadeniz Sahil Yolu'nun önemli transit geçiş noktalarından Trabzon'da ulaşım altyapısını rahatlatması hedeflenen iki projede çalışmalar devam ediyor. Güney Çevre Yolu ve Kanuni Bulvarı projeleriyle özellikle yaz aylarında şehir merkezinde yoğunlaşan transit trafiğin farklı güzergahlara taşınması amaçlanıyor.
GÜNEY ÇEVRE YOLU 54 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK
Akçaabat şehir geçişlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla hayata geçirilen Güney Çevre Yolu Projesi, Akçakale Mahallesi'nden başlayarak Araklı ilçesine kadar uzanacak.
Toplam 54 kilometrelik güzergahıyla transit geçişlerin şehir merkezlerinin dışına taşınması planlanan projenin ilk etabında Akçakale-Yıldızlı mahalleleri arasındaki 16,5 kilometrelik bölüm bulunuyor.
Dağlar ve sarp araziler arasında ilerleyecek projede çalışmalar 7 farklı noktada sürdürülüyor. Temeli 1 Mayıs 2023'te atılan 54 kilometrelik hatta 19 tünelin yanı sıra çok sayıda köprü, kavşak ve viyadük yer alacak.
Üç şeritli olarak planlanan yolun tamamlanmasıyla Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Projelerle birlikte Trabzon'un güneye doğru genişlemesi ve yeni bir ulaşım aksına kavuşması da planlanıyor.
KANUNİ BULVARI'NDA 20 KİLOMETRELİK KISIM TAMAMLANDI
Trabzon'un kent içi ulaşımında önemli bir alternatif oluşturması planlanan Kanuni Bulvarı Projesi'nde çalışmaların büyük bölümü tamamlandı.
Toplam 28 kilometre uzunluğundaki bulvarda 22 köprülü kavşak ile imar ve bağlantı yollarında 6 hemzemin kavşak bulunuyor.
Güzergah boyunca 6,4 kilometre uzunluğunda 8 çift tüp tünel ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp tünel olmak üzere toplam 17 tünel yer alıyor.
Kanuni Bulvarı'nın Çukurçayır 1 Tüneli daha önce ulaşıma açılırken, projenin son etabı olan Çukurçayır-Akoluk arasındaki bölümde çalışmalar devam ediyor.
'GÜNEY ÇEVRE YOLU HAYATİ BİR YOL HALİNE GELDİ'
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kanuni Bulvarı ve Güney Çevre Yolu projelerinin kent ulaşımına önemli katkı sağlayacağını belirtti.
Genç, Kanuni Bulvarı'nın Çukurçayır bölgesinde sahil aksındaki Değirmendere bölgesiyle buluştuğunu belirterek, devamının devlet kara yoluna, yani Maçka yoluna bağlanması için Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Güney Çevre Yolu'nun hem transit yol hem de şehri güneye taşıyacak bir güzergah olması nedeniyle önemli olduğunu vurgulayan Genç, "Güney Çevre Yolu hayati bir yol haline geldi. Güney Çevre Yolu'na transit trafiği alabilirsek sahil yolumuz oldukça rahatlayacak" diye konuştu.
Genç, yolun tamamının 54 kilometre olduğunu ve ilk etap olan Akçaabat-Yıldızlı arasındaki 16,5 kilometrelik bölümün 3 yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.
Ortahisar, Yomra ve Arsin ilçeleri için imar planlama süreçlerinin de yürütüldüğünü belirten Genç, bu çalışmaların hızlı şekilde tamamlanmasının ardından proje ve yapım aşamasına geçilmesinin amaçlandığını kaydetti.