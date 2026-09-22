Karadeniz dağlarını delip 19 tünel açacaklar! İşte o şehrin trafik çilesini bitirecek 2 dev proje

'GÜNEY ÇEVRE YOLU HAYATİ BİR YOL HALİNE GELDİ'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kanuni Bulvarı ve Güney Çevre Yolu projelerinin kent ulaşımına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Genç, Kanuni Bulvarı'nın Çukurçayır bölgesinde sahil aksındaki Değirmendere bölgesiyle buluştuğunu belirterek, devamının devlet kara yoluna, yani Maçka yoluna bağlanması için Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Güney Çevre Yolu'nun hem transit yol hem de şehri güneye taşıyacak bir güzergah olması nedeniyle önemli olduğunu vurgulayan Genç, "Güney Çevre Yolu hayati bir yol haline geldi. Güney Çevre Yolu'na transit trafiği alabilirsek sahil yolumuz oldukça rahatlayacak" diye konuştu.

Genç, yolun tamamının 54 kilometre olduğunu ve ilk etap olan Akçaabat-Yıldızlı arasındaki 16,5 kilometrelik bölümün 3 yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Ortahisar, Yomra ve Arsin ilçeleri için imar planlama süreçlerinin de yürütüldüğünü belirten Genç, bu çalışmaların hızlı şekilde tamamlanmasının ardından proje ve yapım aşamasına geçilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör