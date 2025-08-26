Karadeniz gazında yeni dönem: Üretim 4 kat artacak

Yeni platformun uzunluğu 273 metre, genişliği 54 metre, derinliği ise 26 metre olacak. Platform, karadan yaklaşık 180 kilometre açıkta, yaklaşık 2 bin 200 metre su derinliği olan bölgede 4 grupta toplam 20 halat sistemiyle deniz zeminine demirlenecek ve sabit olacak. Ayrıca platform, üzerinde 150 personel için barınma alanları sağlayacak.

Platform, ham doğal gaz üretimini yerinde karşılayıp kuyuların kontrolü, su ayrışımı, kurutma kompresyon, ölçüm ve benzeri operasyonları gerçekleştirecek. İşlemlerin ardından doğal gaz deniz altı boru hattı ile karaya ulaştırılacak. Platformdan gönderilen doğal gaz doğrudan ulusal iletim ağına verilecek.